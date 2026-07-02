Tunus'ta Genel Grev Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Genel Grev Tehdidi

02.07.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta finans sektörü sendikaları, ücret artışı talep etmezse grev ve protesto düzenleyecek.

Tunus'ta banka, finans kuruluşları ve sigorta sektörü sendikaları, ücret artışı taleplerinin karşılanmaması halinde protesto gösterileri düzenleme ve genel greve gitme kararı aldı.

Tunus Genel İşçi Sendikası bünyesindeki Bankalar, Finans Kuruluşları ve Sigorta Şirketleri Genel Federasyonundan yapılan açıklamada, sektör konseyinin çarşamba günkü toplantısında bir dizi eylem kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, taleplerin karşılanmaması durumunda sektörde genel grev düzenlenmesinin prensipte kabul edildiği, ayrıca Maliye Bakanlığı ile Tunus Merkez Bankası önünde protesto gösterileri yapılacağı ve çalışanların kırmızı kurdele takacağı belirtildi.

Federasyon Genel Sekreteri Sami es-Salihi, sendikaya bağlı "Eş-Şaab News" sitesine yaptığı açıklamada, grevin tarih ve süresinin ilerleyen dönemde federasyon ile sendika yönetimi arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirleneceğini ifade etti.

Salihi, Tunus Bankacılık ve Finans Konseyi, Tunus Sigorta Şirketleri Birliği, Maliye Bakanlığı, Sosyal İşler Bakanlığı ve Merkez Bankası önünde de gösteriler düzenleneceğini kaydetti.

Sendikaların ayrıca, banka çalışanlarına verilen kredilerde sabit faiz oranlarının düşürülmesini öngören 412 sayılı genelgenin uygulanmadığı gerekçesiyle bazı bankalara karşı yasal süreç başlatacağı belirtildi.

Bu gelişme, banka ve finans sektörü çalışanlarının geçen hafta ücret artışı ve yeni toplu sözleşme görüşmelerinin başlatılması talebiyle gerçekleştirdiği üç günlük genel grevin ardından geldi. Federasyon, grevin ilk gününde ülke genelindeki katılım oranının yüzde 87 olduğunu açıklamıştı.

Banka ve sigorta çalışanları, benzer taleplerle geçen yıl kasım ayında da iki günlük iş bırakma eylemi düzenlemişti.

Öte yandan bankaları ve finans kuruluşlarını temsil eden Tunus Bankacılık ve Finans Konseyi, daha önce yaptığı açıklamada ücret artışlarının uygulandığını savunarak grevi "gerekçesiz" olarak nitelendirmiş ve greve katılan çalışanların maaşlarından kesinti yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Genel Grev Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:03:06. #7.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta Genel Grev Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.