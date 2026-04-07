Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Öğretmenler Greve Gitti

07.04.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maaş artışı talebiyle greve giden öğretmenlerin katılımı %60'ı aştı; çözüm yok.

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışına ilişkin daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanması talebiyle bir günlük greve gitti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Ortaöğretim Sendikası Genel Sekreteri Muhamed es-Safi AA muhabirine yaptığı açıklamada, greve katılım oranının yüzde 60'ı aştığını belirtti.

Safi, öğretmenlerin grev kararını, Tunus Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine aldığını ifade ederek, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamı konusunda Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de sorunlar yaşandığını söyledi.

Taraflar arasında 23 Mayıs 2023'te imzalanan ve öğretmen maaşlarına 100 Tunus dinarı artış öngören anlaşmanın, Ocak 2024 itibarıyla uygulanması gerektiğini dile getiren Safi, söz konusu artışın hayata geçirilmediğini kaydetti.

Tunus'ta ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 1,1 milyon öğrenci 1568 eğitim kurumunda öğrenim görürken, bu kademede yaklaşık 68 bin 900 öğretmen görev yapıyor.

Öte yandan, Tunus Eğitim Bakanı Nureddin en-Nuri'nin daha önce parlamentoda yaptığı açıklamada öğretmen maaş artışına ilişkin düzenlemenin incelendiğini ifade etmişti.

Ortaöğretim öğretmenleri şubat ayında da ülkenin farklı bölgelerinde üç gün süren bölgesel grevler düzenlemişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tunus, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:53:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.