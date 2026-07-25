Tunus'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Tunus'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

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Kef vilayetindeki iki orman yangını için itfaiye ve hava desteği ile söndürme çalışmaları sürüyor.

Tunus'un batısındaki Kef vilayetinde günlerdir devam eden iki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tunus Sivil Savunma Operasyon ve Takip Dairesi Müdürü Halil Meşri, ülkenin resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Kef vilayetindeki et-Tavile ve Takruna dağlarında çıkan iki yangınla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Yangınların yüzlerce hektarlık orman ve bitki örtüsünü kül ettiğini aktaran Meşri, yaklaşık 22 itfaiye aracıyla söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Çalışmalarda çeşitli bakanlıklar ile yerel yönetimlere ait araç ve ekipmanlardan yararlanıldığını dile getiren Meşri, Milli Savunma Bakanlığının da yangın söndürme operasyonlarına hava desteği sağladığını kaydetti.

İtalya bir yangın söndürme uçağı gönderdi

Öte yandan İtalya'nın Tunus Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Tunus'a "Canadair" tipi bir yangın söndürme uçağı gönderildiğini duyurdu.

Tunus devlet radyosunun paylaştığı görüntülerde de söz konusu uçağın Kef vilayetindeki Melleg Barajı'ndan su alarak yangın söndürme çalışmalarına katıldığı görüldü.

Tunuslu yetkililer, 24 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, ülkede 1 Mayıs-23 Temmuz döneminde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 4 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğünü, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 63 artış anlamına geldiğini bildirmişti.

Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığı Orman Genel Müdürü Muhammed Nevfel Bin Haha, aynı dönemde 75 orman ve 108 makilik alan yangınının meydana geldiğini, en fazla zararın Zagvan, Binzert, Bace, Cenduba, Kef ve Siliana vilayetlerinde görüldüğünü açıklamıştı.

Tunus'ta son günlerde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede hava sıcaklıkları 45 derecenin üzerine çıkarken, uzmanlar sıcak hava ve rüzgarın orman yangınlarının yayılmasını hızlandırdığına dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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