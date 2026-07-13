Tunus'ta Ulaşım Çalışanları Grevde - Son Dakika
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Tunus'ta Ulaşım Çalışanları Grevde

13.07.2026 17:42
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Tunus'ta özel ulaşım sektörü, tarife artışı ve yasal düzenlemeler için bir günlük grev başlattı.

Tunus'ta özel ulaşım sektörü çalışanları, ulaşım tarifelerinin güncellenmesi ve sektöre ilişkin bazı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebiyle bir günlük greve gitti.

Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği'ne (UTICA) bağlı Ulusal Ulaşım Federasyonu Başkan Yardımcısı Muiz es-Selami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin bir günlük olduğunu söyledi.

Grevin gerekçelerine ilişkin bilgi veren Selami, 22 Ocak'ta yetkililerle ulaşım tarifelerinin mart ayı sonunda artırılmasını öngören yazılı bir anlaşma imzalandığını ancak bu kararın daha sonra uygulanmadığını ifade etti.

Selami, 27 Nisan'da yapılması planlanan grevin, UTICA Başkanı Samir Meçhul ile yetkililer arasında yapılan görüşmenin ardından, haziran ayında tarife artışının gerçekleştirileceği yönündeki taahhüt üzerine ertelendiğini ancak söz konusu taahhüdün de yerine getirilmediğini belirtti.

Sektörün ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Selami, 2014 yılında yaklaşık 31 bin Tunus dinarı (yaklaşık 10 bin 500 dolar) olan bir aracın fiyatının bugün 65 bin dinara (yaklaşık 22 bin dolar) yükseldiğini, ayrıca yedek parça fiyatlarının dört kat arttığını ve vergi yükünün de ağırlaştığını söyledi.

Ulaştırma Bakanı'nın sektörün tarife artışı talebinin haklılığını kabul ettiğini belirten Selami, "Devlet kamu ve özel sektörde ücret artışları yapıyor ancak 55 bin taşımacı ile sektörümüzde çalışan yaklaşık 150 bin kişinin durumu dikkate alınmıyor." dedi.

Yetkililerin daha önce verdikleri sözleri yerine getirmesini istediklerini belirten Selami, ayrıca 2004 tarihli 33 sayılı Ulaştırma Kanunu ile taşımacılık ruhsatlarına ilişkin 581 sayılı düzenlemenin değiştirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Tunus makamlarından grevle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Ulaşım Çalışanları Grevde - Son Dakika

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