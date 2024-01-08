Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Debbar, "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafların arasından beğendiği karelere oy verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremden karelerin yer aldığı "Deprem: Umut" kategorilerinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" karesine oy veren Debbar, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Tunus'tan düzensiz göçmenleri kurtaran güvenlik güçlerinin operasyonu esnasında çekilen Yasin Gaidi'nin "Umut ve Korku" fotoğrafından çok etkilendiğini bu yüzden oyunu bu kareden yana kullandığını belirten Debbar, "Bu fotoğrafta iki şey çok etkileyici, öncelikle ön plana çıkan portre ve ikinci olarak fotoğrafın çekildiği sahne. Bazen binlerce kelimenin anlatamadığını tek bir fotoğraf karesi anlatır, bu da o fotoğraflardan birisi." ifadelerini kullandı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" karesini oylayan Debbar, "Spor" kategorisinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçında FC Copenhagen ile Manchester United FC takımlarının, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da karşı karşıya geldiği karşılaşmada bir taraftarın sahaya Filistin bayrağı ile girdiği anın yer aldığı Sergei Gapon'un "Sahada isyan" karesine oy verdi.

147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek

Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunuldu.

"Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Toplam 5 kategoride 147 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanıyor.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.