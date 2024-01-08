 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak beğendiği karelere oy verdi. Deprem, Gazze, haber, çevre ve yaşam, spor kategorilerindeki fotoğraflar arasından seçim yaptı. Toplam 147 fotoğraf arasından 'Yılın Kareleri' seçilecek.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
08.01.2024 - 16:48,
Abone Ol

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Debbar, "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafların arasından beğendiği karelere oy verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremden karelerin yer aldığı "Deprem: Umut" kategorilerinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" karesine oy veren Debbar, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Tunus'tan düzensiz göçmenleri kurtaran güvenlik güçlerinin operasyonu esnasında çekilen Yasin Gaidi'nin "Umut ve Korku" fotoğrafından çok etkilendiğini bu yüzden oyunu bu kareden yana kullandığını belirten Debbar, "Bu fotoğrafta iki şey çok etkileyici, öncelikle ön plana çıkan portre ve ikinci olarak fotoğrafın çekildiği sahne. Bazen binlerce kelimenin anlatamadığını tek bir fotoğraf karesi anlatır, bu da o fotoğraflardan birisi." ifadelerini kullandı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" karesini oylayan Debbar, "Spor" kategorisinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçında FC Copenhagen ile Manchester United FC takımlarının, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da karşı karşıya geldiği karşılaşmada bir taraftarın sahaya Filistin bayrağı ile girdiği anın yer aldığı Sergei Gapon'un "Sahada isyan" karesine oy verdi.

147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek

Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunuldu.

"Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Toplam 5 kategoride 147 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylanıyor.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Tunus, Umut, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


17:40
Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:48
Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti

Son Dakika
17:40 Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:46:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Debbar, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement