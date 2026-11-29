Tunus'un doğusundaki Sfakes kentinde binlerce kişi, sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus Ulusal Örgütler ve Sivil Toplum Bileşenleri Koordinasyonunun çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, "Mücadelede tek saf, öğrenciler, üniversiteliler ve işçiler" sloganları attı.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Sfakes Bölge Sekreteri Muhammed Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Tunus'u savunmak ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krize dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ülkede hiçbir sektörde kayda değer bir ilerleme sağlanmadığını savunan Abbas, özgürlüklerin kısıtlandığını ve diyaloğun ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

Sfakes'te birçok projenin hayata geçirilmediğini belirten Abbas, spor şehri, hafif raylı sistem, dijital kütüphane ve derin deniz limanı projelerinin bölge halkının uzun süredir beklediği yatırımlar olduğunu ifade etti.

Abbas, gösteride hayat pahalılığına ve artan borçluluğa karşı sloganlar atıldığını belirterek, katılımcı sayısının 3 bin ila 5 bin arasında olduğunu kaydetti.

Tunus yönetimi, ekonomik krizin sorumluluğunu "reform sürecini engellemeye ve yolsuzlukla mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışan baskı gruplarına" yüklüyor.

Tunus Başbakanı Sara ez-Zaafarani ez-Zenzeri, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin 2027'de yüzde 3,1 büyüme beklentisiyle iyileşeceği konusunda iyimser olduğunu belirtmişti.

Zenzeri, iş ortamının iyileştirilmesi, projelerin kurulması ve finansmanının kolaylaştırılması, idari ve vergi işlemlerinin basitleştirilmesi ile lojistik sistemin ve altyapının geliştirilmesinin önemini vurgulamıştı.