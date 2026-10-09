Tunus ve Libya içişleri bakanları Trablus'ta güvenlik ve sınır geçişlerini görüştü - Son Dakika
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Tunus ve Libya içişleri bakanları Trablus'ta güvenlik ve sınır geçişlerini görüştü

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Tunus ve Libya içişleri bakanları Trablus'ta güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesini ve yolcuların sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını görüştü. Görüşmede iki ülkenin güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi de ele alındı.

Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri ile Libyalı mevkidaşı İmad Mustafa et-Trablusi, iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesini ve yolcuların sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını ele aldı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nuri ile Trablusi, Libya'nın başkenti Trablus'ta görüştü.

Açıklamada, ziyaret sırasında güvenlik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve daha ileri seviyelere taşınması yönündeki ortak iradenin vurgulandığı belirtildi.

Bakanların, başta sınır geçişlerinin ve yolcu hareketliliğinin kolaylaştırılması olmak üzere ortak ilgi alanına giren konuları görüştüğü, iki ülkenin güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesini ele aldığı kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de eylül başında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki istişarelerin artırılması ve her iki yönde insan ve mal geçişlerinin kolaylaştırılması için çalışılması gerektiğini vurgulamıştı.

Tunus ile Libya, yaklaşık 500 kilometrelik kara sınırını paylaşıyor. İki ülke arasındaki geçişler, Ras Cedir ve Ziheybe-Vazin sınır kapılarından sağlanıyor.

Kaynak: AA
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