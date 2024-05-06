Tunus ve Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunu görüştü - Son Dakika
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Tunus ve Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunu görüştü

Tunus ve Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı\'nın yeniden açılması konusunu görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için işbirliği yapma konusunu ele aldı. Görüşmede, güvenlik işbirliği ve sınır güvenliği konuları değerlendirildi. Libya İçişleri Bakanı, sınır kapısının açılması için hazırlıkların sürdüğünü ve tamamlandığında duyurulacağını belirtti. Sınır kapısı, silahlı grupların kontrolüne geçmesi üzerine kapatılmıştı.

06.05.2024 23:25  Güncelleme: 23:30
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, mart ayında kapanan iki ülke arasındaki kara sınır kapısı Ras Cedir'in yeniden açılması konusunu ele aldı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı Said, İçişleri Bakanı Trablusi'yi başkent Tunus'taki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Feki'nin de katıldığı görüşmede, iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği, sınır güvenliği konuları ile Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması için gerekli prosedürler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Said, Libya İçişleri Bakanlığının sınır güvenliği ve suçla mücadelede gösterdiği çabalardan övgüyle söz ederek, iki ülke arasında ortak güvenliğin sağlanması için Tunus'un Libya ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Libya İçişleri Bakanı Trablusi de ülkesinin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin selamlarını Cumhurbaşkanı Said'e iletti.

Trablusi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılması için hazırlıkların sürdüğünü, Libya makamlarının ilgili hazırlıkların tamamlanmasının ardından sınır kapısının açılmasını duyuracağını aktardı.

Silahlı grubun kontrolüne geçen sınır kapısı kapatılmıştı

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, sınır kapısının yeniden açılması için oluşturulan ve devletin çeşitli güvenlik birimlerini kapsayan konseyin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus ve Libya, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunu görüştü - Son Dakika

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