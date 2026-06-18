Tunus ve Moritanya İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Tunus ve Moritanya İşbirliğini Güçlendiriyor

18.06.2026 14:00
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Tunus ve Moritanya dışişleri bakanları, ekonomik ortaklığı güçlendirmek için görüşme yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Salim Veled Merzuk ile iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi konularını görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'u ziyaret eden Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk, başkentte Nefti ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve ikili ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik adımlar ele alındı.

Bakanlar, Tunus ile Moritanya liderlerinin ortak iradesi doğrultusunda, ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin iki ülke halklarının ortak çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasında düzenlenecek gelecek dönem temas ve ziyaretlerin hazırlıklarının önemine işaret ederek, Tunus-Moritanya Ortak Yüksek Komisyonu'nun 19. dönem toplantısının iyi şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Tunus-Moritanya Ortak İş Konseyinin ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki ortaklığın güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekildi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede taraflar; Arap, Afrika, İslam ve uluslararası platformlarda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin, bölgede güvenlik, istikrar ve kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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