TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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TÜRKİYE Petrol Rafinerileri'nin (TÜPRAŞ) İzmir'in Aliağa ilçesindeki rafinerisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında TÜPRAŞ'ın Aliağa rafinerisinde meydana geldi. Ham petrol ünitesinde çıktığı öğrenilen yangın, teknik personel ve rafineriye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili TÜPRAŞ ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20: 00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.

Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,