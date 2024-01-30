Turan Hançerli: 2029'da Avcılar'da riskli yapı kalmayacak

İSTANBUL, (DHA)- Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde tanıttı. 5 yıllık görev süresi boyunca Avcılar'da yapılan kentsel dönüşüme ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Hançerli, 'Avcılar'da inanılmaz bir dönüşüm gerçekleşti. Kentsel dönüşümden yararlanan bina sayısı 2 bin 70'i geçti. Bağımsız bölüm sayısı 25 binleri buldu. Yani yaklaşık 100 bin kişi kentsel dönüşüm kapsamında güvenli ve dayanıklı yapılara kavuştu' dedi. Hançerli, 2029 yılında Avcılar'da riskli hiçbir yapı kalmayacağını da sözlerine ekledi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, gazetecilerle buluşarak başkanlık süreci boyunca gerçekleştirdikleri kentsel dönüşümleri yerinde tanıttı. Hançerli'ye Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erol Şahin ve Tuna Yüksel, Kentsel Dönüşüm Müdürü Köksal Koçhan, AVBEL Genel Müdürü Gökhan Boztaş'ta eşlik etti.

Otobüs gezisi düzenleyerek kentsel dönüşüm gerçekleştirilen mahalleleri gazeteciler ile gezen Başkan Hançerli, 2029 yılında Avcılar'da riskli hiçbir yapı kalmayacağını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Hançerli ve gazeteciler doğal afetler için hazırlanan 'Dönüşüm Mahallesi'ni de gezdi. Firuzköy Atatürk Stadyumu yanında yapımı devam eden Dönüşüm Mahallesi, kentsel dönüşümde evini yenilemek isteyen ve kiralık yer bulamayan ya da kirasını karşılayamayacak durumda olan 47 ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

'DEPREME DAYANIKLI BİR KENT İNŞASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK.'

Kentsel dönüşüm yapılan Ambarlı Mahallesi'nde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 'Avcılar 1999 depreminde İstanbul'da en fazla hasar alan ilçelerden bir tanesi. 216 insanımızın yaşamını yitirdiği bir süreçti. Deprem İstanbul'da olmamıştı ama İstanbul'da da yıkımlar olmuştu. Dolayısıyla 1999 yılı itibarıyla tüm Türkiye'de bir kentsel dönüşüm süreci başladı. Güvenli ve dayanıklı konut süreci başladı. 1999 depremi sonrasında birçok şey yapıldı. Fakat bugün gelinen noktada tüm Türkiye için 1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye'mizin İstanbul'umuzun Avcılar'ımızın depreme hazır olmadığını biliyoruz. Bunun bilinciyle 2019 yılında seçilir seçilmez Avcılar'ın birinci meselesini deprem olarak tarif ettik ve depreme dayanıklı bir kent inşası için çalışmalara başladık. 4-4 buçuk yıl gibi bir sürede bu Ambarlı Sokağı'nın neredeyse tamamı yenilendi. Bu dönüşümün en önemli özelliği de şu; yerinde dönüşüm. Yani komşuyu da değiştirmiyor' dedi.

'İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇOK BÜYÜK KATKISI VE DESTEĞİ VAR'

Hançerli, 'Bu süreç kolay olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük katkısı ve desteği var. İBB'nin yönetiminin değişmesinin avantajları da var. Çünkü plan notu değişikliklerini yaptık. Avcılar'da inanılmaz bir dönüşüm gerçekleşti. Kentsel dönüşümden yararlanan bina sayısı 2 bin 70'i geçti. Bağımsız bölüm sayısı 20 bini geçti, 25 binleri buldu. Yani 100 bin kişi kentsel dönüşüm kapsamında, Avcılar modeli kapsamında güvenli, dayanıklı yapılara kavuştu. Kentsel dönüşüm kapsamında yüzde 50'yi geçtiğimizi düşünüyoruz. Yüzde 50 oranında işlemleri tamamladık. Bu çalışmalara devam ediyoruz. Biz her şart ve koşulda Avcılar halkına bir söz verdik. 2029 geldiğinde Avcılar'da riskli hiçbir yapı kalmayacak' diye konuştu.

'TÜM MAHALLELERDE ARTIK KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI DİYEBİLİRİZ'

Kentsel dönüşüm yapılan mahalleleri anlatan Hançerli, 'Planı olan mahallelerde Ambarlı, Merkez Mahallesi, Denizköşkler Mahallesi, Cihangir Mahallesi, Gümüşpala, Mustafa Kemal Paşa ve Üniversite Mahalleleri'nde aktif ve yoğun bir şekilde yürüdü. Tahtakale Mahallesi'nde de başladı. Çünkü imar planı yoktu, plan geldi ve dönüşüm başladı. Yeşilkent'te de plan yapıldı, dönüşüm başlayacak. İstisnasız tüm mahallelerde artık kentsel dönüşüm başladı diyebiliriz' dedi.

'47 EVİMİZ HAZIRLANIYOR'

Dönüşüm Mahallesi'nde açıklamalar yapan Hançerli şunları ekledi:

'Dönüşüm sürecini ya da yeni yapılan yapıları gördükten sonra Dönüşüm Mahallesi'ne geldik. Burada çalışmalar devam ediyor, 47 evimiz hazırlanıyor. Burası geçici bir mahalle, kentsel dönüşümde evini yenilemek isteyen ve kiralık yer bulamayan ya da kirasını karşılayamayacak durumda olanların geçici konaklayacağı yani evinin yeniden yapılma sürecinde komşularımızı burada konaklatacağız. Ortası bir bahçeye, ortak alana dönüşecek. Burası Türkiye'de bir ilk, deprem olmadan, depreme hazırlık sürecinde geçici barınma alanları. Burada 1-2 ay içerisinde konaklama başlayacak. Tüm Türkiye'ye örnek olması dileğiyle.'