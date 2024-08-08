TÜRAP, sağlık turizminde Türkiye\'nin dünya markası olduğunu belirtti

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Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye'nin sağlık turizminde dünya markası olduğunu belirtti.

Attar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki sağlık sektörünün sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla düzenledikleri 2. Expo Health Tourism ve 2. Expo Health Care fuarlarının, 3-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeni projeler ile sağlık turizmi getirisinin 5 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade eden Attar, sağlık turizmi alanında gerçekleştirilen çalışmaların, sağlık turizminde dünya markası olan Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Attar, fuarlara ilişkin hazırlıkların devam ettiğini sözlerine ekledi.