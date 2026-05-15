Türbede Heykeli Yakma Girişimi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir türbe yerleşkesindeki heykeli yakma girişiminde bulunan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Pazarcık ilçesinde "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kamunun yararlanmasına ayrılmış yerde bulunan eşya hakkında yakarak mala zarar verme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Mayıs 08.00 sıralarında Adıyaman'dan Pazarcık ilçesine gelen M.S.Ç'nin Elif Ana Türbesi yerleşkesinde bulunan bir heykeli yakmaya teşebbüs ettiği tespit edilmiş, şüpheli adli kolluk birimlerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 216/1, 152/1-a ve 152/2-a maddeleri uyarınca adli soruşturma başlatılmış, bu kapsamda suç delillerinin tespiti amacıyla gerekli adli arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."