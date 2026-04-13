TÜRGEV, Filistinli Genç Kızlara Eğitim Desteği Sağlıyor

13.04.2026 16:35
TÜRGEV, 2023'ten beri 246 Filistinli öğrenciye eğitim, psikolojik destek ve sosyal programlar sunuyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), savaş mağduru genç kızlara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, 2023'ten bu yana 246 Filistinli öğrenciye eğitim imkanı sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV, Kosova'da başlayıp Suriye'de sürdürülen eğitim desteğini bu kez Gazze için hayata geçirdi.

Savaş nedeniyle eğitim hakkını kaybeden 246 Filistinli genç kız, vakfın eğitim imkanlarından yararlanma fırsatı buldu. 2023-2024 eğitim döneminde 79 öğrenciyle başlayan bu destek, 2024-2025'te 82'ye, 2025-2026'da ise 85'e yükseldi.

Binlerce kilometre uzaktaki ailelerinden ayrılarak Türkiye'ye gelen Filistinli genç kızlar, TÜRGEV'den aldıkları eğitim yardımının yanı sıra psikolojik destek ve sosyal uyum programlarından da yararlandı.

Vakıf, Psikolojik Danışmanlık Merkezi aracılığıyla öğrencilerin bireysel süreçlerini takip ederken, Güzel İşler Fabrikası bünyesinde düzenlenen kültür-sanat atölyeleri, müzik ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekledi.

TÜRGEV'in Filistin'e duyduğu sorumluluk yurtlarla sınırlı kalmadı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa Gazze temalı afiş ve resim yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler İstanbul Valisi Davut Gül'ün katıldığı törenle ödüllendirilirken, Güzel İşler Fabrikası bünyesinde yürütülen "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" seminer serisi ve 5N1Kudüs projesiyle de Filistin meselesi gençlere farklı boyutlarıyla aktarıldı.

"Biz de bu kardeşliği yaşatmak için buradayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, vakfın 30 yıllık sorumluluk anlayışını Gazze için de sürdürdüklerini belirtti.

Milletin, Kosova'da, Suriye'de ve Gazze'de de aynı şeyi yaparak kapısını açtığını kaydeden Yılmaz, "Biz bu geleneğin bir parçasıyız. Kudüs bizim için bir dava, Gazze bizim için bir vicdan meselesi. Rabbimiz bize 'Müminler ancak kardeştir' buyuruyor. Biz de bu kardeşliği yaşatmak için buradayız. Bu genç kızlar ailelerinden binlerce kilometre uzakta ama yalnız değiller. Burada kendilerine kucak açan kız kardeşleri var, dualarını bilen, duygularını anlayan, acılarına ortak olan bir muhit var. Onlara bir yuva kurduk. Devletimiz Filistin'in yanında, milletimiz Filistin'in yanında. TÜRGEV de bu davanın tam ortasında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Eğitim Desteği, Güncel, Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
