TÜRGEV, MÜSİAD EXPO 2024\'te Ziyaretçileri Ağırladı

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda eğitimden kültüre, sanattan teknolojiye geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdüren Vakfın standında önemli isimler yer aldı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Birinci, Vakıf Meclis Üyeleri Mehmet Fehmi Bilge ve Melike Günyüz, TÜRGEV Genel Müdürü Makbule Çabuk, avukat doktor Ali Göksu, yazar Betül Soysal Bozdoğan, yönetmen Muhammet Erkam Bülbül ve sanat yönetmeni Nurdan Kesim, standa konuk oldu.

Fuar süresince atölyeler, kitap tanıtımı, VR deneyimi, sergi gibi faaliyetler gerçekleştirilirken, alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler yapıldı.