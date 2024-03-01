Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Altınok'a, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan da eşlik etti. Altınok ve Aydoğan daha sonra ASEMKOM'da esnafla kahvaltı yaptı.

01.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Toptancı Hali'nde seçim çalışmalarına devam etti.

Turgut Altınok, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Altınok'a, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan da eşlik etti.

Altınok ve Aydoğan daha sonra Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğinde (ASEMKOM) esnafla kahvaltı yaptı.

Kaynak: AA

Turgut Altınok, AK Parti, Aydoğan, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:37:06. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement