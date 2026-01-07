Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "100 Binlik Plan Çalışmasını Yapmadan Turgutlu'nun Ne Okul Sorununu Ne de Otopark Sorununu Çözebiliriz"

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kentteki otopark sorununa ilişkin, "Biz, 100 binlik plan çalışmasını yapmadan Turgutlu'nun ne okul sorununu ne de otopark sorununu çözebiliriz. İşin teknik çalışmaları bitti. Artık bakanla bir görüşmemiz gerekiyor ama bu konuda bir siyasi irade lazım.Ben, belediye başkanı olarak gidip derdimi anlatamıyorum. Bir daha çağrı yapıyorum: 'Bu konuda kim sorunu çözecekse gelsin bize katkı sunsun; elini kaldırayım' diyorum" dedi.

Akın, ocak ayı meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde gündeme gelen otopark sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Sürece ilişkin bilgi veren Akın, şunları söyledi:

"Elimiz kolumuz bağlı durumda, siyasi bir iradeye ihtiyaç var"

"Otopark sorunuyla ilgili topladığımız paralarla çözüm üretmek mümkün değil. Otoparkta biriken 47 milyon TL gibi bir paramız var. Ancak bir yeri kamulaştırmak ve otopark projesi yapmak bu paralarla mümkün değil. Öncelikle yer bulamıyoruz. Bu konuda bir öneriniz varsa her zaman açığız. Şehir plancılarımız var, çalışıyorlar. Bu konuyla ilgili dışarıdan destek alıyoruz. Basına kapalı yaptığımız bir toplantıda brifing vermiştim; üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Bu brifingde 'Turgutlu'nun acil 100 binlik plan çalışmasına ihtiyacı olduğunu ve bu plan çalışmasını bitirdiğimizi, bu konuyla ilgili kimin destek vermesi gerekiyorsa, o destekleri alalım yardımcı olun' dediğimi herhalde hatırlarsınız. Biz, bu 100 binlik plan çalışmasını yapmadan Turgutlu'nun ne okul sorununu ne de otopark sorununu çözebiliriz. İşin teknik çalışmaları bitti. Artık bakanla bir görüşmemiz gerekiyor ama bu konuda bir siyasi irade lazım. Ben, belediye başkanı olarak gidip derdimi anlatamıyorum. Bir daha çağrı yapıyorum: 'Bu konuda kim sorunu çözecekse gelsin bize katkı sunsun; elini kaldırayım' diyorum. Turgutlu hepimizin memleketi. Daha güzel, daha sorunsuz, çocuklarımızın daha iyi eğitim aldığı, sokaklara çıktığımız zaman daha sağlıklı yürüdüğümüz bir ilçede yaşamak istiyoruz. Derdimiz bu. Bununla ilgili çözümlerimiz de var ama çözüm siyasi iradede. AK Parti İl Başkanının bu konuda elinden geleni yaptığına inanıyorum. Daha fazlasını yapabiliyorsa yapsın; gelin beraber yapalım. Bizim gücümüz sınırlı. Elimiz kolumuz bağlı durumda, siyasi bir iradeye ihtiyaç var."

Sorunların çözümü için "Turgutlu milliyetçiliği"ne ihtiyaç duyulduğunu belirten Akın konuşmasına, şu sözlerle devam etti:

"Kasabanın menfaati olduğu yerde hiç kimseyi görmedik. Niye görmedik"

"Her zaman söylüyorum; Turgutlu milliyetçiliğine ihtiyaç var. Milliyetçilik lafla olmuyor. 'Kasabanın menfaati varsa biz oradayız' deniyor. Yok öyle bir şey. Kasabanın menfaati olduğu yerde hiç kimseyi görmedik. Niye görmedik? Bu halkın yüzde 40'ı bana oy verdi; yüzde 60'ı oy vermedi. Biz şimdi kültür merkezi, spor kompleksi, Cuma Pazarı, düğün salonları, halı sahalar yaptık, ova yolları yapıyoruz. Bunlardan yalnızca Cumhuriyet Halk Partililer mi faydalanıyor? Yedi yıldır bakandan randevu alamadım, gelin alalım sorunları çözelim. Sorunların çözülmesinden yanayız. 'Nüfusu en hızlı artan üçüncü ilçeyiz' diyoruz. Geçen gün, AK Parti'nin milletvekilleri, il başkanı basın toplantısı yaptılar. Bir tane 'Turgutlu' kelimesi geçti mi? Niye bunları gidip onlara sormuyorsunuz. Niye biz genel bütçeden Gördes ve Demirci kadar yararlanamıyoruz? Biz, Turgutlu milliyetçiliği yapalım. Turgutlu'nun ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Çözüm yollarını biliyoruz. Siyasi iradede destek verin."

Akın ayrıca meclis toplantısında görüşülen, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilen kredi kullanım yetkisi verilmesiyle ilgili olarak bilgilendirme yaptı. Akın, konuya ilişkin, şunları kaydetti:

"İlçe belediyeleri olarak ayakta kalmak için mücadele veriyoruz"

"Bütün belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili borçları var. Bu, ödenebilecek durumda değil artık. İller Bankası'ndan gelen payları hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla ilçe belediyeleri olarak ayakta kalmak için mücadele veriyoruz. Kolay bir süreç değil. Hem dünya hem de Türkiye genelinde ekonomik sıkıntılar var. Bunu derinden yaşıyoruz. Geçen sene almış olduğumuz kredi kullanma yetkisini kullanmadık. Bu dönemde de ileride ihtiyaç duymamız halinde hazır olsun istiyoruz. Bankalarda hazır kredilerimiz, limitlerimiz de var. 2026 yılında hayata geçirmek istediğimiz projeler var. Bunlarla ilgili kaynak sıkıntısı yaşadığımız durumda devreye sokacak olduğumuz tedbir amaçlı bir yetki. Çok zorda, darda kalmazsak yine kullanmayı düşünmüyoruz. Kullanırsak da ne için kullandığımızın bilgisini aktaracağım."

"Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etabı üç aşamada planladık"

Akın, Irlamaz Rekreasyon Alanı 2.Etap'ta yapılması planlanan çalışmalara ilişkin, "Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etabı üç aşamada planladık. Birinci aşamasının ihalesi yine şubat sonları gibi çıkmış olacak ama üç yıl içerisinde tamamını bitireceğiz. İlk etabın ihalesi Ergenekon Kavşağı ile beraber çıkmış olacak. Yaklaşık maliyet hesapları yapılıyor şu anda. Birinci etapta da söyle bir sıkıntı oldu; çok kullanılan bir yer. Orada çok ciddi sorunlar vardı. Bunların önüne geçmek için yapıldı. İkinci etapla ilgili hem rahmetli Ferdi Başkanın hem de benim sözüm vardı. Dolayısıyla orasının Turgutlu'ya yakışır şekilde yapılması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerinden Ferdi Zeyrek Vakfı'na anlamlı bağış

Haziran ayında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatından sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı'na meclis üyeleri tarafından yapılan bağışla ilgili olarak da konuşan Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ferdi Başkanımız vefat ettikten sonra eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla vakıf kurdular. Dolayısıyla biz de bir farkındalık yaratalım istedik. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizin tamamı, Yeniden Refah Partili meclis üyemiz, AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili bazı meclis üyelerimizin desteğiyle birer oturum parasını Ferdi Zeyrek Vakfı'na bağışlayacağız. Bu vakfı yaşatmalıyız çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla kurulmuş çok önemli ve bizim için çok özel bir vakıf. Yardımda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz Ferdi Zeyrek Vakfı'na bağışta bulunurlarsa biz de çok mutlu oluruz."