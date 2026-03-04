Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Kervan Yolu'na Prestij Caddesi Kimliği Kazandıracağız" - Son Dakika
Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Kervan Yolu'na Prestij Caddesi Kimliği Kazandıracağız"

04.03.2026 14:18  Güncelleme: 15:04
Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kervan Yolu’nda kapsamlı düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Caddede inceleme yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kervan Yolu'na çalışmalar sonucunda prestij caddesi kimliği kazandıracağız" dedi.

Turgutlu'nun en yoğun kullanılan ana arterlerinden Kervan Yolu, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle modern bir görünüme kavuşturulacak. Kentin merkezini şehir içi ulaşımda kritik bir noktaya bağlayan caddede, kapsamlı çalışmalarla hem estetik hem de işlevsel düzenlemeler yapılacak.

Başkan Akın da Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran ile Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ve teknik ekiple birlikte Kervan Yolu'nda inceleme yaparak yürütülecek çalışmaları değerlendirdi.

Yol, kaldırım ve peyzaj çalışmaları yapılacak

Proje kapsamında yol ve kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra çevre ve peyzaj çalışmaları da gerçekleştirilecek. Cadde boyunca aydınlatma, yeşil alan düzenlemeleri ve modern mimari dokunuşların yer alacak. Düzenlemelerle Kervan Yolu'nun yalnızca bir ulaşım güzergahı olmaktan çıkarılarak, Turgutlu'nun prestijli caddelerinden biri haline getirilecek.

"Kervan Yolu'nu yeni ve modern görüntüsüne kavuşturacağız"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Akın, "Turgutlu'muzun bir sorununu daha çözüyoruz. Kentimizin en büyük ana arterlerinden olan ve Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar sonucunda prestij caddesi kimliği kazandıracağımız Kervan Yolu'nda başkan yardımcılarımız ve teknik ekibimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Kervan Yolu'nu yeni ve modern görüntüsüne kavuşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

