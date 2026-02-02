Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yoğun Yağışın Olumsuz Etkilediği Noktalarda İnceleme

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kenti etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı noktalarda incelemelerde bulundu. Akın, sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların en kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Akın, yeni haftanın ilk gününde kentte günlerdir etkili olan yoğun yağışın ardından çeşitli olumsuz durumların yaşandığı noktalara giderek incelemelerde bulundu.

Akın, Erbiller Sanayi Sitesi, İstasyonaltı Mahalle Muhtarlığı yanı ile Yaylalıkapı ve Yaprak Sokak'ta meydana gelen hasarı, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ile birlikte yerinde tespit etti.

Konuyla ilgili konuşan Akın, "Turgutlu'muzu etkisi altına alan sağanak yağışın neden olduğu olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde incelemelerimizi gerçekleştirdik. Söz konusu noktalarda sorunları çözmek ve olumsuz durumları ortadan kaldırabilmek adına gerekli çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle birlikte en kısa sürede gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.