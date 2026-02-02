Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yoğun Yağışın Olumsuz Etkilediği Noktalarda İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yoğun Yağışın Olumsuz Etkilediği Noktalarda İnceleme

02.02.2026 16:11  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan olumsuzlukları yerinde inceledi. Çalışmaların en kısa sürede yapılacağına dair açıklamalarda bulundu.

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kenti etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı noktalarda incelemelerde bulundu. Akın, sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların en kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Akın, yeni haftanın ilk gününde kentte günlerdir etkili olan yoğun yağışın ardından çeşitli olumsuz durumların yaşandığı noktalara giderek incelemelerde bulundu.

Akın, Erbiller Sanayi Sitesi, İstasyonaltı Mahalle Muhtarlığı yanı ile Yaylalıkapı ve Yaprak Sokak'ta meydana gelen hasarı, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ile birlikte yerinde tespit etti.

Konuyla ilgili konuşan Akın, "Turgutlu'muzu etkisi altına alan sağanak yağışın neden olduğu olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde incelemelerimizi gerçekleştirdik. Söz konusu noktalarda sorunları çözmek ve olumsuz durumları ortadan kaldırabilmek adına gerekli çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle birlikte en kısa sürede gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çetin Akın, Doğal Afet, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yoğun Yağışın Olumsuz Etkilediği Noktalarda İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:01:42. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yoğun Yağışın Olumsuz Etkilediği Noktalarda İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.