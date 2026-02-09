Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Yoğun Yağışın Ardından Saha İncelemesi

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yoğun sağanak yağışın ardından saha çalışmalarını hızlandırdı. Akın, dün Dağmarmara grubu mahallelerinde, haftanın ilk gününde ise Arpalık mevkisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Akın, ilçede etkili olan yoğun yağışların ardından sahaya inerek yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Dağ Marmara grubu olarak bilinen Kuşlar, Hacıisalar, Ören, Karaköy, Kabaçınar, Yunusdere Mahallelerini ve Arpalık mevkisini kapsayan ziyaretlerde Akın, mahalle muhtarlarıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini ve yaşanan sıkıntıları sahada dinleyen Akın, tespit edilen sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemelerine ilişkin çalışmaların hızlandırılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığı belirtildi.

Ekipler çalışmalarını hızlandırdı

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından zarar gören mahallelerde yol açma, düzenleme, iyileştirme ve bakım çalışması başlatarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçiyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği yoğun çalışmayla birlikte yağış sonrası zarar gören mahallelerin yolları kullanılır hale getiriliyor.

"Her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Akın, ziyaretlerine ilişkin, "Afet sonrası Dağ Marmara grubu mahallelerimizi ve Arpalık mevkisini ziyaret ederek hemşehrilerimiz ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretmek adına Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Belediyemiz ekipleriyle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaşanan olumsuzlukları el birliğiyle aşacak, her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum" dedi.