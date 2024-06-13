Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, su dolum istasyonu ve kantar çalışmalarını inceledi

Güncel

(MANİSA)- Sahada incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muz için canla başla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Urganlı, Musacalı ve Akköy mahallelerinde çiftçilerin ve üreticilerin kullandığı su dolum istasyonu ve kantar çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çetin Akın'a, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, daire müdürleri ve MASKİ yetkilileri eşlik etti. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Urganlı, Musacalı ve Akköy Mahallelerimizde çiftçilerimiz ve üreticilerimizin hayatını kolaylaştıran su dolum istasyonu ile kantar çalışmalarımızı yerinde inceledik. Turgutlu'muz için canla başla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.