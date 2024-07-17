Turgutlu Belediyesi Müze Sohbetleri İtfaiye ve Sivil Savunma Konusuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Müze Sohbetleri İtfaiye ve Sivil Savunma Konusuyla Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği Müze Sohbetleri'nin bu ayki konusu, ilçedeki itfaiyenin ve sivil savunmanın geçmişi olarak belirlendi. Program, Kent Müzesi'nde gerçekleştirilecek ve dönem fotoğrafları eşliğinde sunulacak.

17.07.2024 10:51
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği Müze Sohbetleri'nin bu ayki konusu, ilçedeki itfaiyenin ve sivil savunmanın geçmişi olarak belirlendi. 17 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.15'te başlayacak program, Kent Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Kent Müzesi tarafından gerçekleştirilen Müze Sohbetleri'nin bu ayki programı, 17 Temmuz Çarşamba akşamı yapılacak. İtfaiye teşkilatı ve sivil savunma kurumlarının tarihlerinin ele alınacağı program, dönem fotoğrafları eşliğinde sunulacak. Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın sunacağı sohbetlerde, kurumların geçmişleri ve yaşadıkları dönüşüm ele alınacak.

Kültürel etkinliklere verdikleri önemi vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Müze Sohbetlerimiz, her programda farklı konularla devam ediyor ve kendi izleyici kitlesini de oluşturdu. Tüm ilgili hemşerilerimizi programımızı takip etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi Müze Sohbetleri İtfaiye ve Sivil Savunma Konusuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Müze Sohbetleri İtfaiye ve Sivil Savunma Konusuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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