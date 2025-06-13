Turgutlu Belediyesi'nden Bayramda Büyük Dayanışma

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin Kurban Bayramı'nda başlattığı "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyası ile 13 bin 700 kilo kurban eti bağışı topladı.

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla başlattığı "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyası aracılığıyla büyük bir dayanışma örneğine sahne oldu. 2019 yılından bu yana her yıl katlanarak büyüyen kurban bağışları, 2025 yılında da zirveye ulaştı. Kampanya kapsamında 500 tam kuzu, 10 ton kuzu eti ve 3 bin 700 kilo dana eti olmak üzere toplamda 13 bin 700 kilo et bağışı yapıldı. Bağışlanan kurban etleri, yıl boyunca Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla sıcak yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

"İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofrasına sıcak yemek olarak ulaştıracağız"

Belediye Başkanı Çetin Akın, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Turgutlu halkı bir kez daha dayanışma kültürünü en güçlü şekilde gösterdi, bu yıl da büyük bir gönül birliği örneği sergiledi. Kurban Bayramı süresince 13 bin 700 kilo gibi ciddi bağış topladık. Her yıl artan bu destek, hemşehrilerimizin ne kadar duyarlı olduğunu ve belediyemize ne denli güvendiğini bir kez daha gösterdi. Bağışlanan etleri yıl boyunca ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofrasına sıcak yemek olarak ulaştıracağız. Bu anlamlı dayanışmada emeği geçen hayırseverlerimize, tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."