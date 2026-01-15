Turgutlu Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Bir Aileye Destek

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, bir hayırseverin desteğiyle ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu. İstasyonaltı Mahallesi'nde yaşayan aileye yönelik destek çalışması kapsamında çocuklara mont, ayakkabı ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Turgutlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye, hayırsever bir kişinin katkılarıyla İstasyonaltı Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi bir aileye destek oldu. Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, meclis üyesi Bilge Cebe, İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Nurettin Denli ile birlikte aileyi ziyaret ederek, çocuklara mont ve ayakkabı ile çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, "Hem belediyemizin hem de hayırsever bir hemşehrimizin desteğiyle İstasyonaltı Mahallemizde ihtiyaç sahibi ailemize destek sağladık, çocuklarımızı sevindirdik. Turgutlu'muzda dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.