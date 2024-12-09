Turgutlu Belediyesi'nden Kadınlara Özel Pilates Kursu

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, kadınlara özel pilates kursu kayıtlarını başlattı. Kadınlar, 16 Aralık Pazartesi gününe kadar kursa kayıt yaptırabilecek.

Turgutlu Belediyesi'nin pilates kursuna kayıtlar devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde verilecek ve 16 Aralık Pazartesi günü başlayacak kursa kadınlar, kayıt yaptırabilecek. Pazartesi ve çarşamba günlerinde, günde 1 saat gerçekleşecek eğitimlerde; kadınlar sabah veya akşam gruplarında 8 kişilik sınıflarda pilates dersleri alacak.

Kurs, eğitmen Büşra Çeçen tarafından verilecek. Kurslara kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gelebilir veya '0236 313 21 22' numaralı telefonu arayabilirler.