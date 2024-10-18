Turgutlu Belediyesi'ne Hayırsever Bağışıyla Yeni Araç Kazandırıldı

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi, hayırsever Hasan Çavuş'un torunları tarafından bağışlanan araçla önemli bir destek aldı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu bağış, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç sahiplerimize daha iyi hizmet sunmamıza olanak tanıyacak" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük yemek ve ekmek ulaştırdığı Aşevi ve Hayır Merkezi, hayırsever Hasan Çavuş'un torunları tarafından bağışlanan yeni bir araçla önemli bir destek aldı. Araç, vatandaşlara yönelik hizmetlerin hızlandırılması ve verimliliğin artırılması için kullanılacak. Belediye önünde yapılan teslim töreninde, Başkan Çetin Akın'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran ve Hasan Çavuş'un torunları yer aldı.

Çetin Akın, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize günlük olarak yemek ve ekmek ulaştırdığımız Aşevi ve Hayır Merkezi'miz, Turgutlulu Hasan Çavuş'un torunları tarafından bağışlanan araçla önemli bir destek aldı. Bu bağış, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç sahiplerimize daha iyi hizmet sunmamıza olanak tanıyacak. Hasan Çavuş'un torunlarına duyarlılıkları ve anlamlı katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.