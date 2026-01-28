"Atatürk ve Turgutlu" Konferansına Yoğun İlgi

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi ile birlikte düzenlediği "Atatürk ve Turgutlu" başlıklı konferans yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Konferans, Cumhuriyetimizin izlerini ve kent tarihimizin belleğini bir kez daha hatırlattı" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'yu ilk resmi ziyaretinin yıl dönümü olan 26 Ocak'ta her yıl olduğu gibi çeşitli törenler düzenlendi. Resmi törenlerin yanı sıra Turgutlu Belediyesi ve ADD Turgutlu Şubesi iş birliğinde konferans gerçekleştirildi.

"Atatürk ve Turgutlu" başlıklı konferans geçen akşam Eski Belediye Binası'nda düzenlendi. Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Atatürk'ün Turgutlu ziyaretleri ve Turgutlu ile bağları ele alındı.

Konferansa Başkan Akın ve eşi Sabriye Akın, ADD Turgutlu Şubesi Başkanı Orhan Eratıcı ve çok sayıda ilçe sakini dinleyici olarak katıldı.

Atatürk'ün kendileri için en büyük değer olduğunu belirten Akın, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'muza gelişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz 'Atatürk ve Turgutlu' konferansı, Cumhuriyetimizin izlerini ve kent tarihimizin belleğini bir kez daha hatırlattı. Bu önemli etkinliğimize yoğun bir katılımın gerçekleşmesi de bizlere ayrıca cesaret veriyor. Bu anlamlı buluşmada katkılarıyla bizlere değer katan Turgutlu Kent Müzesi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla'ya, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız Orhan Eratıcı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ADD Turgutlu Şubesi Başkanı Orhan Eratıcı ise Atatürk'ün manevi şahsiyetine her zaman sahip çıkacaklarını ve onu her zaman onurla, gururla yad edeceklerini söyledi.