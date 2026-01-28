"Atatürk ve Turgutlu" Konferansına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Atatürk ve Turgutlu" Konferansına Yoğun İlgi

28.01.2026 11:30  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Atatürk ve Turgutlu' konferansı, Atatürk'ün Turgutlu'yu ziyaretinin 103. yılı dolayısıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinlikte Cumhuriyet'in izlerini ve kent tarihini hatırlamanın önemine vurgu yaptı.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi ile birlikte düzenlediği "Atatürk ve Turgutlu" başlıklı konferans yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Konferans, Cumhuriyetimizin izlerini ve kent tarihimizin belleğini bir kez daha hatırlattı" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'yu ilk resmi ziyaretinin yıl dönümü olan 26 Ocak'ta her yıl olduğu gibi çeşitli törenler düzenlendi. Resmi törenlerin yanı sıra Turgutlu Belediyesi ve ADD Turgutlu Şubesi iş birliğinde konferans gerçekleştirildi.

"Atatürk ve Turgutlu" başlıklı konferans geçen akşam Eski Belediye Binası'nda düzenlendi. Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Atatürk'ün Turgutlu ziyaretleri ve Turgutlu ile bağları ele alındı.

Konferansa Başkan Akın ve eşi Sabriye Akın, ADD Turgutlu Şubesi Başkanı Orhan Eratıcı ve çok sayıda ilçe sakini dinleyici olarak katıldı.

Atatürk'ün kendileri için en büyük değer olduğunu belirten Akın, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'muza gelişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz 'Atatürk ve Turgutlu' konferansı, Cumhuriyetimizin izlerini ve kent tarihimizin belleğini bir kez daha hatırlattı. Bu önemli etkinliğimize yoğun bir katılımın gerçekleşmesi de bizlere ayrıca cesaret veriyor. Bu anlamlı buluşmada katkılarıyla bizlere değer katan Turgutlu Kent Müzesi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla'ya, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız Orhan Eratıcı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ADD Turgutlu Şubesi Başkanı Orhan Eratıcı ise Atatürk'ün manevi şahsiyetine her zaman sahip çıkacaklarını ve onu her zaman onurla, gururla yad edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Yerel Haberler, Çetin Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Atatürk ve Turgutlu' Konferansına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:01:00. #7.11#
SON DAKİKA: "Atatürk ve Turgutlu" Konferansına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.