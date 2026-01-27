"Turgutlu'nun İlk Ritim Temalı Konseri" 30 Ocak'ta Müzikseverleri Ağırlayacak

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde 30 Ocak Cuma günü saat 20.00'de "Turgutlu'nun İlk Ritim Temalı Konseri" müzikseverleri ağırlayacak.

Turgutlu Belediyesi, 2025 yılının Eylül ayında hizmete açtığı Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Turgutlu'nun İlk Ritim Temalı Konseri'nde, Ritimhane ekibi sahne alacak.

Mustafa Gökhan Ataoğlu şefliğindeki ekip, ritim odaklı performansıyla izleyicilere müzik dolu bir gece yaşatacak. Kültür sanat alanında bir ilkin yaşanacağı konser, 30 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konsere katılmak isteyenler için saat 19.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz sefer düzenlenecek.

Kültür ve sanat etkinliklerine verdikleri öneme dikkati çeken Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Kültür ve sanatı farklı yönleriyle hemşehrilerimizle buluşturmayı önemsiyoruz. Aynı zamanda Turgutlu'da bir ilki daha gerçekleştirecek olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Hemşehrilerimize farklı bir müzik deneyimi sunmayı amaçladığımız bu özel konsere herkesi davet ediyoruz" dedi.