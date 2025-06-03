Turgutlu'da Kurban Bayramı için Bağış Kampanyası Başlatıldı

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesinin Kurban Bayramı dolayısıyla hayata geçirdiği "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyası sürüyor.

Turgutlu Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere başlattığı kampanya kapsamında canlı, kilo veya nakdi olarak yapılacak kurban bağışları, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemeklerde yıl boyunca kullanılacak.

Kurban bağış bedelinin 12 bin 750 lira olduğu kampanyaya nakdi yardımlar, Aşevi ve Hayır Merkezi'nin TR92 0001 2009 5660 0007 0000 88 numaralı hesabından yapılacak.

Kampanya ve bağışlara ilişkin ayrıntılı bilgiye, 0 (236) 312 22 28, 0 (236) 313 21 22 ve 0 (236) 313 10 78 numaralı telefonlar üzerinden ulaşılabilecek. Nakdi bağışta bulunacak vatandaşların açıklama kısmına isim, soyisim ve telefon bilgilerini yazmaları gerekecek.

"Bu bayramda da gönülleri birlikte ısıtalım"

Belediye Başkanı Çetin Akın, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na sayılı günler kala iyiliği ve paylaşmayı çoğaltarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına bereket ulaştırmak için 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' kampanyamız sürüyor. Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, Aşevi ve Hayır Merkezimize canlı, kilo bazlı ya da nakdi olarak bağışta bulunabilir. Bu bayram da gönülleri birlikte ısıtalım, dayanışmanın en güzel örneğini birlikte yaşayalım."