Turgutlu\'da PKK Operasyonu: 8 Gözaltı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramada, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.