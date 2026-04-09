Turgutlu'da "Roman Gecesi" ile Eğlence Zirveye Çıktı

09.04.2026 14:17  Güncelleme: 14:54
Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Roman Gecesi', Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Çetin Akın, Roman vatandaşların toplum için önemine vurgu yaptı.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Roman Gecesi" ile Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda eğlence zirveye çıktı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bütün Roman arkadaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü, "Roman Gecesi" ile kutladı. Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Grup Pata Pata ile Kasabalı Görkem ve Orkestrası performanslarıyla beğeni topladı.

Gecede yaptığı açıklamada Roman vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Akın, şunları söyledi:

"Onlar iyi ki hayatımızda var; hayatımızın bir parçası olmaya devam edecekler"

"Turgutlu'da 2019 yılından beri çok güzel organizasyonlara imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi de 'Roman Gecesi' oldu. Bütün Roman arkadaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyorum. Onlar iyi ki hayatımızda varlar, iyi ki bize böyle güzel bir akşamı hep beraber yaşatıyorlar. Hayatımızın bir parçası olmaya devam edecekler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu bu gecenin en büyük organizatörlerinden bir tanesi. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu ülkenin kalkınmaya, hepimizin çalışmaya ihtiyacı var ama aynı zamanda hepimizin eğlenmeye de ihtiyacı var. Hep birlikte daha güzel eğlencelerde beraber olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

