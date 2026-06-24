Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Üstyapı ve Halı Saha Çalışmalarını Yerinde İnceledi

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde başlayan üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Akın, Avşar Mahallesi'nde yenilenen halı sahanın da üç ay içinde tamamlanacağını açıkladı.

Başkan Akın, kentin farklı noktalarında sürdürülen üstyapı çalışmaları ile yenileme çalışmalarının devam ettiği halı saha alanını yerinde inceledi. Cumhuriyet Mahallesi Göktürk ve Hanımeli Sokak ile Mustafa Kemal Mahallesi Kültür Sokak'taki yol yapım çalışmalarını takip eden Akın, sürece ilişkin teknik ekiplerden bilgi aldı.

Akın'a incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Adil Beldek, Yeni Mahalle Muhtarı Yalçın Bostancı, Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Mehmet Temel, Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz, Atatürk Mahalle Muhtarı Seydi İnce, İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Nurettin Denli, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto eşlik etti.

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TURGUTLU"

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üstyapı çalışmalarının hızla başladığını ifade eden Akın, "Turgutlu'nun, Türkiye'de nüfusu en hızlı artan ilçelerin başında geldiğini söylüyorum. Buna paralel olarak da uzun yıllar altyapılarımıza yatırım yapılmadığı için enerji kesintilerine, trafo yangınlarına, hemşehrilerimizin evindeki beyaz eşyalarının yanmasına sebep olan olaylara tanık oluyorduk. Bunların tamamını gidermek için altyapı kuruluşlarına izin vererek hemşehrilerimizin konforlu bir şekilde yaşaması; teknolojiden, enerjiden, sudan eksik kalmamaları için Turgutlu'nun dört bir tarafında kazı izinleri verdik. Söz konusu bu izinlerin süresi doldu ve artık üstyapı aşamasına geçiyoruz. Hızlı bir şekilde Turgutlu'muzun üç noktasında çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa sürede süreci tamamlayarak hemşehrilerimizin hak ettiği konforu sağlamış olacağız. Biz Turgutlu için varız, işimiz gücümüz Turgutlu" diye konuştu.

Avşar Mahallesi'nde yenileme çalışmalarının devam ettiği halı saha alanında da incelemelerde bulunan Akın sözlerine, şöyle devam etti:

"AVŞAR MAHALLEMİZE HALI SAHAYI KAZANDIRIYORUZ"

"Uzun yıllardır Avşar Mahallemizin gençlerine hizmet veren halı sahanın yenileme çalışmasını yapıyoruz. Bu konuda uzun bir serüvenimiz oldu. Çünkü öncelikle sahanın Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bakanlık tarafından yapılması için yetki devrini bakanlığa yapmıştık. Sonrasında yaklaşık iki yıl bekledik. Gelişme olmayınca Manisa Büyükşehir Belediyemizle görüşerek 'Bakanlığa bu yerin devrini yapmıştık ama bir sonuç alamadık. Besim Başkanım, birlikte Avşar'ımıza güzel bir hizmet yapalım. Turgutlu Belediyemizle beraber buradaki halı sahayı tekrar canlandıralım. Avşar Mahallemizdeki gençlerimizin enerjilerini atacak oldukları, spor yapabilecekleri bir alan oluşturalım' dedik. Besim Başkanımız sağ olsun kırmadı. İhalesini hazırlayarak Avşar Mahallemize halı sahayı kazandırıyoruz. Projenin bitimine son üç ayımız kaldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Belediyede çalışan personelimize de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca bu konuda çok büyük bir emek sarf eden, Avşar Mahalle Muhtarımız Yunus Gürbüz'e de teşekkür ediyorum. Avşar'ımıza hayırlı uğurlu olsun."