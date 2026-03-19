Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Şüpheli H.İ.K'nin (37) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 37 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.