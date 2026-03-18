Turgutlu\'da Uyuşturucu Ticareti: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmada şüphelendikleri R.Ç'yi (37) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
