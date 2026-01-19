Turgutlu'da "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri" Başlıyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde 20-21 Ocak'ta çocuklar için "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri" düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için zengin bir etkinlik programı hazırlandı. İki gün sürecek "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri" ile minikler eğlence dolu anlar yaşayacak. Etkinlikler kapsamında 20 Ocak Salı günü (yarın) mini disko, Lupeen Çocuk Sirki, sosis balon dağıtımı ve dev bubble show yapılacak. Ardından 21 Ocak Çarşamba günü ise "Kaçak Fil" animasyon film gösterimi gerçekleşecek.

Ücretsiz etkinlikler yarın saat 14.30'da; "Kaçak Fil" animasyon film gösterimi ise 21 Ocak Çarşamba günü saat 13.30 ve saat 16.00'da başlayacak.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere katılmak isteyen çocuklar ve aileleri için yarın 14.00'te, 21 Ocak Çarşamba günü de 13.00'te ve 15.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz seferler düzenlenecek.

"Çocuklarımızın hem gönüllerince eğlenmelerini hem de karne hediyesi vermeyi amaçladık"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çocuklarımızın tatil dönemlerini yalnızca dinlenerek değil; kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerle geçirmelerini istedik. Bundan dolayı da Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın hem gönüllerince eğlenmelerini hem de onlara karne hediyesi vermeyi amaçladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ve ekibine, çocuklarımızın yüzünde tebessüm bırakacak bu eğlenceli etkinliklere sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızı ve ailelerini 20-21 Ocak'taki programlarımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.