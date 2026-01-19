Turgutlu'da "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri" Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu'da "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri" Başlıyor

19.01.2026 12:28  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri' 20-21 Ocak'ta Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Mini disko, çocuk sirki ve animasyon filmi gibi aktivitelerle dolu etkinliklere tüm çocuklar ve aileleri davet ediliyor.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde 20-21 Ocak'ta çocuklar için "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri" düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için zengin bir etkinlik programı hazırlandı. İki gün sürecek "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri" ile minikler eğlence dolu anlar yaşayacak. Etkinlikler kapsamında 20 Ocak Salı günü (yarın) mini disko, Lupeen Çocuk Sirki, sosis balon dağıtımı ve dev bubble show yapılacak. Ardından 21 Ocak Çarşamba günü ise "Kaçak Fil" animasyon film gösterimi gerçekleşecek.

Ücretsiz etkinlikler yarın saat 14.30'da; "Kaçak Fil" animasyon film gösterimi ise 21 Ocak Çarşamba günü saat 13.30 ve saat 16.00'da başlayacak.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere katılmak isteyen çocuklar ve aileleri için yarın 14.00'te, 21 Ocak Çarşamba günü de 13.00'te ve 15.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz seferler düzenlenecek.

"Çocuklarımızın hem gönüllerince eğlenmelerini hem de karne hediyesi vermeyi amaçladık"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çocuklarımızın tatil dönemlerini yalnızca dinlenerek değil; kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerle geçirmelerini istedik. Bundan dolayı da Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın hem gönüllerince eğlenmelerini hem de onlara karne hediyesi vermeyi amaçladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ve ekibine, çocuklarımızın yüzünde tebessüm bırakacak bu eğlenceli etkinliklere sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızı ve ailelerini 20-21 Ocak'taki programlarımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Etkinlikler, Ekrem Gürel, Turgutlu, Belediye, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da 'Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri' Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:01:17. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da "Yarıyıl Tatili Çocuk Etkinlikleri" Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.