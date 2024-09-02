Turgutlu'nun Milli Mücadele Kahramanları Anıldı - Son Dakika
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Turgutlu'nun Milli Mücadele Kahramanları Anıldı

Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Haftası kapsamında, ilçenin milli mücadele kahramanları anıldı. Kent Müzesi'nde gerçekleşen programda milli mücadele günlerindeki isimler ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

02.09.2024 11:35  Güncelleme: 12:36
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin çeşitli etkinliklerle kutlamalara başladığı Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Haftası kapsamında, ilçenin milli mücadele kahramanları anıldı. Kent Müzesi'nde gerçekleşen programda Yüzbaşı Süleyman Sururi'den Zahit Zühtü Akıncı'ya o dönemde önemli hizmetlere imza atan pek çok isimle ilgili bilgiler verildi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Kent Müzesi tarafından organize edilen 'Turgutlu'nun Milli Mücadele Kahramanları' başlıklı program, Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından sunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Belediye Meclisi Üyesi Cemal Aydın ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programdai milli mücadele günlerindeki isimler ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Programın sonunda Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla'ya teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Bizler çocukluğumuzda bu insanların hatıralarını dinleyerek büyüdük. Fakat zaman içerisinde hepsini de kaybettik ve bugün yeni nesiller ne yazık ki bu isimleri tanımıyorlar. Bu anlamda böylesi etkinliklere çok önem veriyoruz. Bu vesileyle bugünlere gelmemizi sağlayan, kurtuluşumuzun ve Cumhuriyet'imizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatıralarına minnetlerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'nun Milli Mücadele Kahramanları Anıldı - Son Dakika

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