Turistik Tuz Ekspresi İlk Seferini Çankırı'ya Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Turistik Tuz Ekspresi İlk Seferini Çankırı'ya Gerçekleştirdi

Turistik Tuz Ekspresi İlk Seferini Çankırı\'ya Gerçekleştirdi

Ankara'dan düzenlenen Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferi, Çankırı'ya ulaştı. Çankırı Valiliği, Belediye, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı Konfederasyonu ve TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında, tren Ankara'dan 250 yolcuyla Çankırı Garı'na geldi. Yolcular, Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak.

18.05.2024 12:47
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Ankara'dan günübirlik düzenlenen "Turistik Tuz Ekspresi"nin ilk seferi Çankırı'ya geldi.

Çankırı Valiliği koordinesinde Belediye, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı Konfederasyonu ve TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kuruluna bağlı seyahat acentelerinin işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda başlatılan Turistik Tuz Ekspresi, Ankara'dan aldığı 250 yolcusuyla Çankırı Garı'na ulaştı.

Burada düzenlenen törende, Vali Mustafa Taşolar ile protokol üyeleri, trenden inen yolcuları karşıladı.

Yaran gösterisinin sunulmasının ardından Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk yolcuları, gün boyu kentte Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak.

Tren seferiyle Ankara'dan gelen Neşe Ağaoğlu, AA muhabirine, Çankırı'nın merkezine ilk defa geldiğini söyledi.

Turistik Tuz Ekspresi vesilesiyle Çankırı'yı gezme imkanı bulacaklarını belirten Ağaoğlu, "Heyecanlıyız tabii ki, Çankırı'nın güzelliklerini göreceğiz. Deneyimlerimizi de çevremize anlatırız diye düşünüyorum. Güzel bir karşılama vardı, tren çok keyifliydi. Her anlamda güzel bir program yapılmış. Grup olarak arkadaşlarımızla katılıyoruz. Dönerken de aynı memnuniyetle döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Nuray Temizer de güzel bir tur ve güzel bir karşılama olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir yolculuk geçirdik. Tren yolculukları son zamanlarda çok popüler oldu. Herkesin katılmasını arzu ederim. Önce Türkiye'mizi gezip sonra Avrupa'ya gidelim diyorum." görüşünü sarf etti.

Trenle kente gelen ziyaretçiler, Hititler'den kalan Yer Altı Tuz Şehri'ni, tıbbın ve eczacılığın sembolünün doğduğu mekan olan Taş Mescit'i, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesi'ni, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi'ni ve eski eşyalarla döşenen, ziyaretçilerini geçmişe götüren Çankırı Kültür Evi'ni görme imkanı bulacak.

Kaynak: AA

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