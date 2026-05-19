Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi - Son Dakika
19.05.2026 18:15
MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunun Mersin'in Mut ilçesindeki bayrağı görüntülediğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin'in Mut ilçesinde Torosların zirvesine işlenen Türk bayrağının, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından görüntülendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 107 yıl önce Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, bugün aynı ruhla vatan sathında ve uzayın derinliklerinde yanmaya devam ediyor. Mersin'in Mut ilçesinde Torosların zirvesine işlenen ay yıldızlı şanlı bayrağımız, GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından görüntülendi. Görüntüler, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından kayıt altına alındı. Geçmişinden aldığı güçle; karada, denizde, havada ve uzayda bağımsızlığı için çalışan bir milletin iradesi, bugün de semalarda ve uzayda gururla varlığını göstermektedir. Bağımsızlık mücadelemizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" denildi. Paylaşımda, uydu görüntüsüne de yer verildi.

Kaynak: DHA

Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 18:50:47.
