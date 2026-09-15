Türk dağcılar Kaçkar'da 1972'den kalma ikinci İtalyan notunu buldu - Son Dakika
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Türk dağcılar Kaçkar'da 1972'den kalma ikinci İtalyan notunu buldu

Türk dağcılar Kaçkar\'da 1972\'den kalma ikinci İtalyan notunu buldu
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Türk dağcılar, Kaçkar Dağları'ndaki tırmanışta İtalyan ekibin 1972'de bıraktığı ikinci notu ilaç kutusunda buldu. Notun aynı gruba ait olduğu doğrulanırken ekip, 15 zirvede daha not arayacak.

Kaçkar Dağları'na geçen yıl yaptıkları tırmanış sırasında İtalyan dağcıların 1972'de konserve kutusu içerisine bıraktıkları notu bulan Türk dağcılar, aynı ekibe ait farklı bir nota bu kez ilaç kutusunda ulaştı.

CAMADAN Dağcılık ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Metin Çolak ve kulüp üyeleri, geçen yıl Kaçkar Dağları'na düzenledikleri tırmanış etkinliğinde üzerinde taş bulunan teneke konserve kutusundaki kağıtta "20-8-72, Spedizione CAI Pordenone Italy, Quota 3510, Enzo Laconca, Giovanni Martin" notunu buldu.

Çolak, iletişime geçtiği İtalya Alpin Kulübü'nün yetkililerine notun fotoğraflarını iletti.

Kulüp yetkilileri de bu durum karşısında Türk dağcılara teşekkür amacıyla şube kurucularından Silvano Zucchiatti'nin anısına 2006'da yayımlanan bir kitap ve teşekkür mektubu gönderdi.

Kaçkar Dağları'na 1972'de tırmanan Zucchiatti ve ekibinin o yıllarda çektikleri fotoğraflar, notlar ve haritaların yer aldığı kitap, Türk dağcılar için önemli bir kaynak oldu.

Ekibin o dönemde 35 tırmanış gerçekleştirdiğini ve 19 zirveye not bıraktığını öğrenen Türk dağcılar, notları bulmak için Kaçkar Dağları'nın farklı noktalarına tırmanış planı oluşturdu.

Bugüne kadar haritadaki 4 zirveye tırmanan Türk dağcılar, Kaçkar Dağları sınırları içerisinde yer alan bir zirvede ilaç kutusu buldu.

Ekip üyeleri, kutu içerisindeki notta, "Koşan Dağ 3350 m. İki ana zirve... Ağustos 1972 CAI Pordenone Ekspedisyonu İTALYA" yazdığını tespit etti.

İtalya Alpin Kulübü'ne ulaşan dağcılar, notun aynı gruba ait olduğunu öğrendi.

"Amacımız Türk-İtalyan dostluğunu devam ettirmek"

CAMADAN Dağcılık ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Metin Çolak, AA muhabirine İtalya'daki dağcıların kendilerine verdikleri bilgiler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Kendilerine gönderilen kitapta İtalyan dağcıların çizdikleri harita sayesinde bazı noktaları tespit ettiklerini belirten Çolak, "Biz bu kitaptaki haritalar üzerinden tekrar çıkışlar yapmaya başlayınca ikinci notumuzu bulduk. Bir efervesan tablet kutusu içerisinde bulduğumuz bu not ıslaktı. Orada açamadık, yanımızda getirdik. Kuruttuktan sonra açınca Silvano'nun el yazısıyla o not karşımıza çıktı. İtalyan muhataplarımız da buna çok mutlu oldu. Amacımız Türk-İtalyan dostluğunu devam ettirmek." diye konuştu.

AA'nın haberi uluslararası basının ilgisini çekti

İlk notun bulunmasının ardından Anadolu Ajansının yaptığı haberin uluslararası alanda dikkat çektiğini aktaran Çolak, "Anadolu Ajansının ilk notla ilgili yaptığı haber ulusal, uluslararası dağcılık toplumunda da çok ilgi gördü. Biz haberleri Endonezya'dan, İspanya'dan, Sırbistan'dan takip ettik. Bunları arşivledik. İtalyan dostlarımız bu kadar olumlu tepki geleceğini kendilerinin de beklemediklerini bize yazdıkları mektupta anlattılar." ifadelerini kullandı.

Çolak, ayrıca Kaçkar Dağları'nda Dilek Dağı olarak adlandırdıkları zirveye, Silvano Zucchiatti ve Sisto Degan'ı anmak için Türkçe ve İtalyanca yazılı bir tabela diktiklerini kaydetti.

Kulüp üyesi Hakan Demirci ise kendilerine gönderilen kitapta zirve faaliyetlerinin yanı sıra yöre insanının yaşamına dair önemli fotoğrafların da yer aldığını belirtti.

Fotoğraflardaki insanlara ulaşabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Demirci, "O insanlara ulaşabilirsek belki onların son hallerini, o tepelere yeniden bakıp tekrar fotoğraflarını çekerek karşılaştırmalı bir fotoğraf sergisi açmayı düşünüyoruz." dedi.

15 zirvede not arayacaklar

Demirci, İtalyan dağcıların çıktığı 4 zirveye ulaştıklarını, 15 zirvede ise tırmanış gerçekleştireceklerini aktardı.

İlk notu tesadüfen bulduklarına değinen Demirci, şunları kaydetti:

"Ondan sonra yapılan görüşmeler ve yazışmalar neticesinde bize o döneme ait raporlar geldi. Bu raporlarda 19 tırmanışın ilk kez gidilen zirveler olduğu ifade edildi. Bu 19 zirvenin tamamına da ilk çıktıkları için zirve notları bıraktıklarını İtalyan dostlarımız teyit ettiler. Biz de onların ayak izlerini takip etmek istediğimizi kendilerine ilettiğimizde çok mutlu oldular. Gönderdiğimiz her notun, her materyalin teyidini özellikle İtalya'dan alıp ondan sonra biz burada kendi müzemizle ilgili envantere katmayı düşünüyoruz. Kendileri de bu anlamda bize oldukça yardımcı oluyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk dağcılar Kaçkar'da 1972'den kalma ikinci İtalyan notunu buldu - Son Dakika

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