Türk Dünyası Şenliği'nde Eğitim Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kurgularken çağın gerektirdiği pedagojik donanım, akademik birikim ile bunların yanında birkaç hususu önemli birer referans olarak aldık. Bunlardan biri millet olma şuuru. Diğeri gönül coğrafyamızla ilişkilerimizi konsolide etmek." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şişli Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İstanbul'da bir otelde "Köklerden Geleceğe Türk Dünyası Şenliği" düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın tanıtımına yönelik gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler çeşitli sunumlar yaparak sahne gösterileri sergiledi.

"Tarihten Günümüze Türk Kadınları Kıyafet Sergisi ve Defilesi"nin de gerçekleştirildiği şenlikte, halk oyunları gösterileri sergilendi, "Türk Mitolojisi Resim Sergisi" açıldı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke tanıtım stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Ülkelerin yöresel kıyafetlerini giyerek çocuklarla fotoğraf çektiren Tekin, gösterileri izledi, resim sergisinde yer alan eserleri inceledi.

Bakan Tekin, programdaki konuşmasında, Bakanlık olarak asli görevlerinden birinin, sahip oldukları devlet ve toplum geleneğini, millet şuurunu gelecek kuşaklara aksettirecek şeyler yapmak olduğunu ifade etti.

Bunun anayasal olarak Bakanlığa yüklenmiş bir görev olduğunu aktaran Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında da bunun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bizi bir arada tutan değerlerimiz kaybolmadan çocuklarımıza aksettirilsin. Bizi millet yapan referanslarımız çocuklarımız tarafından içselleştirilsin. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kurgularken çağın gerektirdiği pedagojik donanım, akademik birikim ile bunların yanında birkaç hususu önemli birer referans olarak aldık. Bunlardan biri millet olma şuuru. Diğeri gönül coğrafyamızla ilişkilerimizi konsolide etmek. Hepsi bir milletin mensubu olan, dünyada birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü temsil eden Türk devletlerini bir arada tutan değerlerimizi, birbirimize bağlı olmamızı sağlayacak değerleri nasıl müfredatımıza yerleştiririz diye çaba sarf eden bir komisyonumuz oldu."

Öğrencilere yönelik Türk dünyası tur rehberi yeni eğitim öğretim yılında sıralarda olacak

Komisyonun çabaları sayesinde modelin içine bütün Türk devletlerinin şu andaki durumlarını ortaya koyan, bu ülkeler arasındaki akrabalık ilişkilerini, kan bağını güçlendirecek şeyleri müfredatın içine yerleştirdiklerini belirten Tekin, yapılan bir başka çalışmanın da milli şuuru bozmak üzere tasarlanmış, sistemin içine yerleştirilmiş bazı kavramları ve kavramsallaştırmaları müfredatın dışına çıkarmak olduğuna işaret etti.

Bakan Tekin, bu kapsamda emperyalizmin dayattığı "Orta Asya" kavramının yerine müfredatta Türkistan kavramını tercih ettiklerini, bu birlikteliği sağlamak üzere bunun gibi çok önemli kavramsallaştırmalar yaptıklarını anlattı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı başında okula başlayacak öğrencilerin, masalarının üzerinde bir kitap bulacaklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Stantları gezerken çocuklara sordum, 'Kazakistan'a, Türkmenistan'a gittin mi?' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 'Okul Dışı Öğrenme Ortamları' adıyla bir uygulama başlattık. Bu uygulamada çocuklarımız önce yaşadıkları belde, ilçe ve il özelinde, oranın tarihi, turistik yerlerini, medeniyetimiz açısından önemli olan yapı, kişi ve benzeri unsurlarını tanısınlar, bilsinler istiyoruz. Bunun devamı niteliğinde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki devletlerle işbirliği içinde 'Türk dünyası turu yapmak istiyorum ama nereye, niçin gitmem gerektiğini bilmiyorum.' diyen ailelerimiz ve çocuklarımız için müfredatımızla uyumlu, aynı öğretim programlarımızdaki mantıkla paralel bir tur rehberi hazırladık. KKTC dahil 6 ülkenin gezilecek, görülecek yerlerini hazırlattık. Ortaokul ve liseler için ayrı ayrı olmak üzere eylül ayında çocuklarımız ders kitaplarını alırken masalarına onu da bırakmış olacağız. Bizim derdimiz, Türk dünyası, ümmet arasında birlikteliği tesis edecek, dünyadaki emperyal düzene hep birlikte karşı çıkabileceğimiz bir bilinç oluşturmak."

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de katıldı.