A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home

24.06.2026 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynayacağı son maç öncesinde Los Angeles'ta bir grup taraftarın protestosuyla karşılaştı.

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında ABD ile karşılaşmak üzere Los Angeles'a gitti.

OTEL ÖNÜNDE PROTESTO

Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles banliyösünde bulunan SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde milli takım kafilesi otele giriş yaptı. Takım otobüsünün önünde bekleyen bir grup taraftar, alınan sonuçlar nedeniyle teknik heyet ve futbolculara tepki gösterdi. Otobüsten inen futbolcular ve teknik ekibin, protestolar karşısında şaşkınlık yaşadığı görüldü.

TEPKİLERİN ODAĞINDA MONTELLA VARDI

Taraftarların tepkilerinin önemli bölümünün A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik olduğu belirtildi. Protestolar sırasında bir taraftarın "Montella go home" şeklinde tezahüratta bulunduğu ifade edildi.

SON MAÇ ABD İLE

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Los Angeles, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • EBRAR AKYÜZ EBRAR AKYÜZ:
    bunlar arsızlaşmış bu protestolar bunları düzeltmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı Şimdi herkes aynı soruyu soruyor Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
Görüntü İstanbul’dan Yine birileri adına utandık Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık
Resmen ölümle dans etti Zehirli engerek yılanını boynuna doladı Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya’da MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da

08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
07:23
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
07:10
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı Verdiği pozlar olay oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu
03:54
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
00:51
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 08:53:05. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.