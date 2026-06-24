A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında ABD ile karşılaşmak üzere Los Angeles'a gitti.

OTEL ÖNÜNDE PROTESTO

Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles banliyösünde bulunan SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde milli takım kafilesi otele giriş yaptı. Takım otobüsünün önünde bekleyen bir grup taraftar, alınan sonuçlar nedeniyle teknik heyet ve futbolculara tepki gösterdi. Otobüsten inen futbolcular ve teknik ekibin, protestolar karşısında şaşkınlık yaşadığı görüldü.

TEPKİLERİN ODAĞINDA MONTELLA VARDI

Taraftarların tepkilerinin önemli bölümünün A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik olduğu belirtildi. Protestolar sırasında bir taraftarın "Montella go home" şeklinde tezahüratta bulunduğu ifade edildi.

SON MAÇ ABD İLE

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya gelecek.