Türk Ekipler Venezuela'da Arama Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Türk Ekipler Venezuela'da Arama Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediyor

28.06.2026 22:19
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Venezuela'daki depremlerde can kaybı 1430'a yükseldi, Türk ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı, depremlerin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleri ile birlikte TSK Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Timi'nin arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Depremlerde can kaybı bin 430'a yükselirken, yaralı sayısı 3 bin 238 olarak belirlendi. 68 binden fazla kişiden ise hala haber alınamıyor. MSB, AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi'nin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında "Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, yardım gerekiyorsa AFAD personeli ve Türk askeri oradadır. Depremin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleri ile birlikte TSK DAK Timi, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Venezuela, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Ekipler Venezuela'da Arama Kurtarma Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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