TÜRK-İŞ 74. kuruluş yıl dönümünde yeni genel merkezini açtı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ 74. kuruluş yıl dönümünde yeni genel merkezini açtı

TÜRK-İŞ 74. kuruluş yıl dönümünde yeni genel merkezini açtı
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) 74. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında konfederasyonun yeni genel merkez binası açıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) 74. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında konfederasyonun yeni genel merkez binası açıldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkan ve yöneticileri, işçi temsilcileri ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Atalay, eski genel merkez binasının dönemin zor şartlarında işçilerin katkılarıyla inşa edildiğini belirtti.

Atalay, yeni bir bina gerekliliğinin 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ'i ziyareti sırasında gündeme geldiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni genel merkez için arsa tahsis edildiğini ifade etti.

Yeni genel merkez binasının yalnızca bir hizmet binası olmadığını vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Bu bina duracak ama biz göçüp gideceğiz. Çalışma hayatının sorunları var mı? Bir kamyon sorun var. Vergiyle ilgili sorun var, örgütlenmeyle ilgili sorun var, ücretle ilgili sorun var, işçi sağlığıyla ilgili sorun var. Çözebildiklerimiz var, çözemediklerimiz var. Bu binada ben mi oturacağım, başkası mı oturacak Allah bilir ama bu bina Türkiye'den yana, bu bina demokrasiden yana, bu bina özgürlükten yana, bu bina yetimden yana, bu bina adaletin tam ortasından yana bina olacak."

TÜRK-İŞ'in emek mücadelesindeki yerine dikkati çeken Atalay, "Bu binanın, bu kurumun Türkiye'ye ihtiyacı var ama esas Türkiye'nin bu binaya ihtiyacı var. TÜRK-İŞ bu ülkenin sigortası sizler bu ülkenin sigortasısınız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edilerek kurban kesildi ve Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni genel merkez binasının açılışı gerçekleştirildi.

Atalay, sendika başkanları, davetliler ve programa katılanlarla binayı gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

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