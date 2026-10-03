TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, güvenliksiz maden açılmasını cinayete teşebbüs saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, güvenliksiz maden açılmasını cinayete teşebbüs saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Soma'da maden göçüğünde 5, Kilimli'de kaçak ocakta 1 işçinin öldüğünü, Torbalı'da patlamada 7 işçinin yaralandığını hatırlattı. Atalay, iş cinayetlerinin kader olmadığını vurgulayıp ihmali olanların cezalandırılmasını ve gecikmeden adım atılmasını istedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ olarak, iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyor, çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Atalay, yazılı açıklamasında, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirdiğini, İzmir'in Torbalı ilçesindeki metal fabrikasında yaşanan patlamada 7 işçinin yaralandığını, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçükte ise 1 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz, daha önceki iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur" değerlendirmesinde bulunan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir. Art arda yaşanan bu olaylar tüm yönleriyle araştırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlar ile iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en temel konularının başında gelmektedir. Maalesef her yıl binlerce çalışan iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve yaralanmaktadır. Kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir."

Atalay, iş sağlığı ve güvenliğinin, tasarruf yapılacak bir alan olmadığını vurgulayarak, işverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması, denetimlerin güçlendirilmesi ve gerekli önlemlerin maliyet gerekçesiyle ertelenmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Başta madenler olmak üzere, tüm iş yerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikaların en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiğine dikkati çeken Atalay, şöyle devam etti:

"İnsan hayatını temel almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir. Özellikle kapatılmış veya çalışması durdurulmuş maden ocaklarının gerekli güvenlik koşulları sağlanmadan yeniden açılması cinayete teşebbüstür. Bu tür uygulamalarda sorumluluğu olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. TÜRK-İŞ olarak, iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyor, çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz."

Atalay, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Şef Mehmet Yalçınkaya’nın küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et Şef Mehmet Yalçınkaya'nın küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şanlıurfa’dan türkü yok mu“ dedi, açılan eser alanı coşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şanlıurfa'dan türkü yok mu?" dedi, açılan eser alanı coşturdu
16:43
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
16:09
Beşiktaş’ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi
15:46
Ersun Yanal’dan Montella’ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
15:36
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 17:18:48. #.0.2#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, güvenliksiz maden açılmasını cinayete teşebbüs saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei