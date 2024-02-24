TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti. Kavlak için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde tören yapılacak. Cenaze namazı ise Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınacak ve ardından aile mezarlığında defnedilecek.

24.02.2024 20:38
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası'nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde tören yapılacak. Kavlak'ın cenazesi törenin ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika
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