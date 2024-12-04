Türk Kahvesi Kültürel Miras Listesinde - Son Dakika
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Türk Kahvesi Kültürel Miras Listesinde

Türk kahvesi, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kabul edilen ilk içecek oldu.

04.12.2024 11:16
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Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Nuri Çolakoğlu, Türk kahvesi ve kültürünün kültürel miras listesine kabul edilen ilk "kültür içeceği" olduğunu belirterek, "Bu listeye girmesi Türk kahvesi konusundaki ulusal ve uluslararası farkındalığı artırdı." dedi.

AA muhabirinin "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" nedeniyle yaptığı derlemeye göre, söz konusu gün, Türk kahvesinin, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle her yıl kutlanmaya başladı.

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmasıyla listeye giren gün kapsamında, Türk kahvesi kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Türkiye'de kahve çekirdeği yetişmemesine rağmen kahve türlerinin Türk kültüründe önemli bir yeri bulunuyor. "Menengiç", "süvari", "dibek", "mırra", "hilve", "cilveli", "devebatmaz" gibi birçok farklı isimle çeşitli kahveler hazırlanarak tüketiliyor.

"Kahve, sudan sonra en çok tüketilen içecek"

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Çolakoğlu, söz konusu gün kapsamında kahve ve kahve makinesi aksesuarları üreten firmaların, akademik çevrelerin, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerin ve sivil toplum kuruluşlarının çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini belirterek, "Türk kahvesi ve kültürünün UNESCO listesine kabul edilen ilk 'kültür içeceği' olması son derece önemli, bu listeye girmesi Türk kahvesi konusundaki ulusal ve uluslararası farkındalığı artırdı. Kahvemizin bu başarısı sonrası 'Türk çayı' da 2022'de bu listeye dahil edildi. Dolayısıyla şu anda hem kahvemiz hem de çayımız listede yer alıyor." diye konuştu.

Dünyada günde yaklaşık 3,5 milyon doz kahve içildiğine işaret eden Çolakoğlu, sudan sonra en çok tüketilen içeceğin kahve olduğunu söyledi.

"Türk kökenli markalar yurt dışına açılıyor"

Çolakoğlu, Türkiye'de kahve sektöründe markalaşma çalışmalarının yürütüldüğünü ve özellikle bu alanda kullanılan makinelerin üretimine ağırlık verildiğini aktararak, "Türk sanayisi bu alanda çok başarılı makineler yaptı ve bunları ihraç ediyor, birçok dünya markası da bu başarı üzerine otomatik Türk kahvesi makinesi yapmaya başladı. Türkiye'nin çok önemli profesyonel kavurma ve öğütme makineleri ile porselen markaları mevcut. Bunun yanında işlenmiş marka kahveler üreten ve ihraç eden firmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Pişirme yöntemiyle dünyada popüler hale gelen Türk kahvesinin uluslararası anlamda önünün açık olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, dünya çapında tanınmış kahve zincirlerinin menülerine Türk kahvesini dahil ettiğini, Türk kökenli markaların da yurt dışına açıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kahvesi Kültürel Miras Listesinde - Son Dakika

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