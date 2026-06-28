Türk Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yılı Diyarbakır\'da kutlandı

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da tören düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajları okundu.

7. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Ulaştırma Albay Birol Danişman, yaptığı konuşmada, Türk Kara Kuvvetlerinin tarihsel gelişimiyle ilgili bilgi verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak 2235 yıllık geçmişe sahip olduklarını belirten Danişman, "Türk milleti, pek çok bakımdan insanlığa örnek olmuş, başarılar ve medeni değerlerle dolu bir tarihin sahibidir. Büyük Hun İmparatorluğu ile başladığı bilinen Türk tarihi, siyasi bakımdan Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneliler, Büyük Selçuklu, Harzemşahlar, Anadolu Selçukluları, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti çizgisinde devamlılık ve bütünlük gösterir. Bir milletin savaş meydanlarındaki başarısı, basit bir kaba kuvvet ve silah başarısı değildir. Bu başarı, medeniyet, teknoloji, üstünlük ve askerlik kültürü gibi temel bazı unsurların ifadesidir. Türk Kara Kuvvetleri, tarihin her döneminde teknolojik üstünlüğü ve bu teknolojiyi kullanmadaki maharetiyle dikkatleri çekmiştir." diye konuştu.

"Çinliler, Romalılar ve Bizanslılar, süvari birliklerini, at, pantolon ve ceketi Türklerden almıştır"

Danişman, tarih boyunca birçok ülkenin askeri yapısının Türk askeri kültüründen etkilendiğine dikkati çekti.

"Çinliler, Romalılar ve Bizanslılar, süvari birliklerini, at, pantolon ve ceketi Türklerden almıştır." diyen Danişman, şunları kaydetti:

"Onluk sistem, Avrupa'ya Türklerden geçmiştir. Üzengi ve Türk yayları, Avrupa devletlerinin kullandığı birer savaş malzemesi olmuştur. Ayrıca Ruslar da 9. yüzyıldan başlayarak Hazar, Peçenek, Kıpçak ve Bulgaristan Türkleri aracılığıyla eğitim, silah ve giyim konularında Türk ordusunun derin etkisi altında kalmıştır. Türk ordusu, yalnızca bir savaş kudreti değil aynı zamanda bir okul, şaşmaz ve değişmez bir eğitim ocağı, Türklük ruh ve karakterinin en sağlam temsilcisidir."

Danişman, Türk ordusunun sadece geçmişte değil aynı zamanda yakın tarihte de sergilediği başarılarla adını altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Konuşmanın ardından tanıtım filmi gösteriminin yapıldığı programda spor müsabakalarında başarı gösteren personele ödülleri verildi.

Daha sonra katılımcılar, 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca çalınan müzik eşliğinde envanterdeki araç ve ekipmanların yer aldığı sergiyi gezdi, Şehitlik Anıtı'nın önünde fotoğraf çektirdi, gaziler de "Şehitler Çeşmesi"nden su içti.

Törene şehit yakınları, gaziler, askeri personel ile aileleri katıldı.

Öte yandan, bando ekibi, gazetecilerin talebi üzerine şehit aileleri ve gazilerin karşılanmasında "Delalım (Diyarbekir yoluna)" şarkısını çaldı.