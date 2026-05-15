Türk Medeni Kanunu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Medeni Kanunu Sergisi Açıldı

15.05.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılına özel sergi ve sempozyum düzenlendi.

Afyonkarahisar'da "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda "Türk Medeni Kanunu'nun 100. Yılı: Geçmişten Geleceğe Türk Medeni Hukuku Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyuma katılan Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Baro Başkanı İpek Yılmaz Göktürk ve beraberindekiler, fuaye alanına geçerek "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi"nin açılışını yaptı.

Kılınç, açılışta, serginin Afyonkarahisar'da 9'uncu kez gösterildiğini söyledi.

Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet'le olan etkileşimini Atatürk Araştırma Merkezinin özel arşivinden yola çıkarak sadece resimlerle değil, belgelerle de ortaya koyduklarını dile getiren Kılınç, "Birikimin bize ne kadar önemli olduğunu gösteren bir sergidir." dedi.

Karakaş da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla açılan serginin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından gezilen sergi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Medeni Kanunu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:11:01. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Medeni Kanunu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.