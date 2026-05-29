Türk Öğrenciler ISEF 2026\'da Gurur Yaşattı

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda gençlerimiz yine göğsümüzü kabarttı. Ülkemizi temsil eden 27 öğrencimizin hazırladığı 13 projeden, 4 proje büyük ödül, 2 proje ikincilik ödülü, 2 proje dördüncülük ödülü ve 1 proje özel ödüle layık görüldü. Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum" dedi.