Türk Sivil Toplum Kuruluşlarından F-35 Destek Mektubu - Son Dakika
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Türk Sivil Toplum Kuruluşlarından F-35 Destek Mektubu

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Türk Amerikan kuruluşları, ABD Kongresi'ne F-35 satışını ve yaptırımların kaldırılmasını istedi.

ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan sivil toplum kuruluşları, Türkiye'ye F-35'lerin satılması ve yaptırımların tamamen kaldırılması için 50'den fazla ABD Kongresi üyesini ziyaret ederek ortak imzaladıkları mektubu iletti.

ABD'de yerleşik Türk Amerikan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren organizasyona, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk Amerikan Koalisyonu (TCA), Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) USA, Güney Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCS) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) USA katıldı.

Söz konusu çatı kuruluşların altına imza attıkları ortak mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temellerine vurgu yapılırken, ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine dikkat çekildi.

50'den fazla ABD Kongresi üyesi ziyaret edilerek bizzat elden teslim edilen mektupta, Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin iki ülkenin de çıkarlarına hizmet ettiğinin altı çizilerek, "Bu nedenle ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

"Bu satışları desteklemek, NATO'nun bütünlüğüne, bölgesel istikrara ve gerçek ve artan değere sahip ikili ilişkilere yapılan bir yatırımdır." değerlendirmesi yapılan mektupta, Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin, Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönündeki ABD hedefini de doğrudan desteklediğine işaret edildi.

Bu satışın onaylanmasının Ankara'nın Washington ve NATO ile uyumlu tedarikçilerle yakın işbirliğini sürdürmesine katkı sağlayacağı belirtilen mektupta, "Yapıcı bir bölgesel aktör olarak Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerçek anlamda arabulucu bir rol üstleniyor ve Suriye'de de istikrar için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Sivil Toplum Kuruluşlarından F-35 Destek Mektubu - Son Dakika

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